مصرع مواطنين اثنين وإصابة ثالث في حادث سير بالفيوم
مصرع مواطنين اثنين وإصابة ثالث في حادث سير بالفيوم
06:28 م الأحد 04 يونيو 2017
الفيوم – حسين فتحي:
لقى مواطنين اثنين مصرعهما وأصيب آخر، اليوم الأحد، فى حادث تصادم بين دراجة بخارية, و" توكتوك" أمام قرية "شدموه" بمركز إطسا بالفيوم عصر .
كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد الجبالي عبد الظاهر مأمور مركز إطسا، بمقتل كل من حسين ممدوح عبد السميع 22سنة "عامل ومقيم بقرية الحجر، ورجب سعد محمد 30 سنة "عامل" مقيم بقرية الجعافرة، وإصابة عاطف محمد سليمان، 23 سنة، مقيم بقرية الحجر.
تبين من تحريات مباحث إطسا أن القتيل الأول كان يقود دراجة بخارية ويسير بها بسرعة جنونية واصطدم بسائق " التوكتوك", ما تسبب فى وفاتهما وإصابة الثالث.
جرى نقل جثتى المتوفيين والمصاب لمستشفى إطسا المركزي، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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