تفاصيل مقتل وإصابة شخصين برصاص ضابط بالخطأ في السلام
تفاصيل مقتل وإصابة شخصين برصاص ضابط بالخطأ في السلام
12:58 ص الإثنين 05 يونيو 2017
كتب - محمد الصاوي ومحمد سامي:
كشف مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر بطريق الخطأ أثناء محاولة ضابط فض تجمهر بعض أهالي منطقة السلام.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن النقيب "م.ش." معاون مباحث بقسم ثاني السلام، توجه والقوة المرافقة لضبط هاربين من أحكام قضائية، أحدهما مسجل خطر.
وأضاف المصدر، أن عددًا من أهالي المنطقة تعدوا بالضرب على الضابط والقوة، ما دفع الضابط لإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، وهو ما نتج عنه مقتل شخص وإصابة آخر.
وتجمهر عدد من أهالي المنطقة أمام قسم الشرطة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة الضابط.
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