اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث "مترو المرج"
اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث "مترو المرج"
12:24 ص الإثنين 05 يونيو 2017
كتب - عمرو علي:
تنظر الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى على محمد على حجاب "محبوس" والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قطع طريق مترو المرج".
يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كان ضابط الواقعة، قد أفاد أنه تبلغ للخدمات الأمنية المعنية بمحطة مترو الأنفاق، بوجود عدد كبير من المواطنين يقومون بفتح أبواب المترو عنوة، نتيجة تأخر القطارات بسبب عطل بمحطة المرج، أدى إلى فصل التيار الكهربائي بين المرج الجديدة والمرج القديمة، وبالانتقال بصحبة أمن المترو تبين قيام المتهم بقطع الطريق.
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