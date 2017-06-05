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ضبط 19 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط 19 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

11:24 م الأحد 04 يونيو 2017

ضبط 19 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، مساء الأحد، 19 هاربًا من تنفيذ 24 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية مكبرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

ووجه اللواء عبد الناصر مدير مباحث المطار، بتشكيل فريق أمنى بقيادة العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، لشن الحملة على جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار وداخل ساحات انتظار السيارات وصالات السفر والوصول.

وتنوعت الأحكام ما بين تعاطي مخدرات وحيازة سلاح أبيض وبناء دون رخصة وتبديد وخيانة أمانة وسرقة تيار كهربائي، وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها.

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