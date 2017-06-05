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مصر تقطع العلاقات مع قطر

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مصراوي Masrawy

تقطع العلاقات مع قطر

04:59 ص الإثنين 05 يونيو 2017

مصر تقطع العلاقات مع قطر

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت مصر قطع العلاقات مع دولة قطر لـ"إصرارها على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية" بعد إعلان كل من البحرين والسعودية قطع علاقتهما مع الدوحة.

وفي بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ) قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية، يوم الاثنين، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

وأعلنت كل من البحرين والسعودية قطع علاقتهما مع قطر وقررا سحب بعثتهما الدبلوماسية من الدوحة وأمهلا القطريين 14 يوما لمغادرة أراضيهما، كما أعلنا إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر.

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