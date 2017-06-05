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دبلوماسي سابق: الشارع العربي يشعر بالاطمئنان عند التقاء القاهرة والرياض

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دبلوماسي سابق: الشارع العربي يشعر بالاطمئنان عند التقاء القاهرة والرياض دبلوماسي سابق: الشارع العربي يشعر بالاطمئنان عند التقاء القاهرة والرياض

التحرير

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قال السفير الدكتور محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء أمس الأحد، إنه عندما تتلاقى القاهرة والرياض يتم ملئ الفراغ الاستراتيجي الذي تتوغل منه قوى إقليمية معينة، وهي إيران، مؤكدًا أن زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة ولقاءه بنظيره المصري يجعل البلدين يستعيدا زخم العلاقات، وأن المشهد يعكس تطبيق مخرجات قمة الرياض بشكل عملي.

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وأضاف حجازي، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من »، عبر فضائية «الغد العربي»، أنه مع تلاقي مصر والسعودية يشعر الشارع العربي بالاطمئنان، وأن البلدين على تواصل استراتيجي دائم، موضحًا أن الزيارة تظهر الوعي والنضج الاستراتيجي والتواصل في مرحلة حرجة تمر فيها المنطقة بأزمات عدة، مشيرًا إلى أن التوافق بين البلدين يسهم في تسوية المنازعات في المنطقة، خاصة في سوريا وليبيا والملف الفلسطيني.

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