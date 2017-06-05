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مكرم محمد أحمد: غرامة 150 ألف جنيه لأي قناة تعرض ألفاظ خارجة

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مكرم محمد أحمد: غرامة 150 ألف جنيه لأي قناة تعرض ألفاظ خارجة مكرم محمد أحمد: غرامة 150 ألف جنيه لأي قناة تعرض ألفاظ خارجة

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء أمس الأحد، إن قانون تنظيم الصحافة به عوار شديد، ولابد من تعديله، مؤكدًا أنه طالب مرارًا وتكرارًا بتعديل القانون.

وأضاف مكرم، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «ما وراء الحدث»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المجلس مطالب برسم سياسات تنظيم الإعلام، والمجلس لا يملك القانون الذي يمكنه من ذلك.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه راضٍ بنسبة 60% عن اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مشدّدًا على أنه يسعى إلى الحفاظ على كرامة الصحفيين، والحفاظ على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة من مصدرها.

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وكشف مكرم، عن مناقشة فرض غرامة على كافة القنوات الفضائية التي تعرض أعمال درامية تحوي ألفاظ بذيئة، من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه عن كل لفظ، مؤكدًا أن القناة التي تمتنع عن دفع الغرامات، يتم إلغاء ترخيصها، وعليها التقدم للحصول على ترخيص جديد. 

أوضح أنه سيتم اتخاذ قرار جديد يمنع الإعلاميين من سب الأنظمة المعارضة للدولة المصرية، وعدم الخوض في أعراض أفرادها على الفضائيات.

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التحرير

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