البحرين تقطع العلاقات مع قطر

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مملكة البحرين، قطع العلاقات مع دولة قطر "حفاظًا على أمنها الوطني" وكذلك سحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة وإمهال جميع افراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد في خضم أزمة خليجية قطرية.

كما أعلنت البحرين في بيان نشرته في الساعات الأولى من صباح الاثنين عبر وكالتها الرسمية (بنا)، غلق الأجواء امام حركة الطيران وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر خلال 24 ساعة من إعلان البيان.

ونشبت أزمة خليجية قطرية بعد صدرو تصريحات نُسبت إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ونفتها حكومة قطر يتحدث فيها عن العلاقات مع إيران خلافا للموقف الخليجي.



وقالت حكومة البحرين إنه تمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها وتأسف لعدم السماح للمواطنيين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضي المملكة "تحرزا من أي محاولات ونشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز والثقة العالية في إخواننا من الشعب القطري وغيرتهم على بلدهم الثاني".

وأوضح البيان أنه "استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي دون ادنى مراعاة لقيم او قانون او اخلاق او اعتبار لمبادئ حسن الجوار او التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة".

وقال البيان إن "الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط.. انما تعدته إلى دول شقيقة أحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به وإنما يستوجب ضرورة التصدي له بكل قوة وحزم".

وأوضحت البحرين أنها اتخذت هذا القرار "صيانة لأمنها وحفاظا لاستقرارها"، مؤكدة "حرصها على الشعب القطري الشقيق الذي يدرك معاناتنا وهو يشهد مع كل عملية ارهابية سقوط ضحايا من إخوانه وأهله في البحرين بسبب استمرار حكومته في دعم الإرهاب على جميع المستويات والعمل على إسقاط النظام الشرعي في البحرين".

وكانت مصادر خليجية أكدت أن الوساطات لعودة العلاقات الطبيعية مع قطر "مُعلّقة حتى إشعار آخر"، وحتى تعدل الدوحة سياستها وتفي وعودها الى دول الخليج. في وقت أكدت الرياض وأبو ظبي رفع التنسيق بينهما لتعزيز العمل الخليجي المشترك، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية.