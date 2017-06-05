حركة فتح : السبيل الوحيد للاستقرار هو دولة فلسطينية عاصمتها القدس
حركة فتح : السبيل الوحيد للاستقرار هو دولة فلسطينية عاصمتها القدس
01:39 ص الإثنين 05 يونيو 2017
حركة فتح
رام الله - (أ ش أ)
أكدت حركة فتح إن جلاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية والعربية وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وأهابت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب الرابع من يونيو عام 1967 - بالمجتمع الدولي إبراز عزيمته وإرادته، وتطبيق قرارات ومواثيق الشرعية الدولية على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
وشددت فتح على حتمية جلاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ خمسين عاما ، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية ، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
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