4 مكاسب للأهلي بعد فوزه على الوداد المغربي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أنس عبد الغني

استطاع النادي الأهلي التغلب على ضيفه الوداد المغربي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الأحد، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وترصد "التحرير" أبرز مكاسب النادي الأهلي في مباراته أمام الوداد:

1- شباك نظيفة

يأتي فوز النادي الأهلي اليوم علي الوداد بهدفين مقابل لاشيء ليستمر الحفاظ علي نظافه شباكة في المجموعة حتي الان، حيث لم يستقبل النادي الاهلي اي هدف خلال الثلاث مباريات التي خاضها بتعادل سلبي مع زاناكو وفوزه 2\0 علي القطن ومثلهم اليوم امام الوداد المغربي.



2- وضع قدم للتأهل لدور 16

شاهد أيضا

يعد أبرز مكاسب المباراة، تصدر النادي الأهلي للمجموعه بفوزه أمس، ووضع قدم بقوه للصعود للدور 16 بعد تغلبه علي الخصم الذي ينافسه على الصعود.

3- استمرار تألق أجاي

تمكن «أجاي» بأحراز هدف، في الدقيقة 79، وساهم أيضًا في الهدف الأول بعد متابعه مؤمن سليمان لتسديه أجاي، وهو الهدف الثاني الذي يحرزه أجاي مع النادي الأهلي في إفريقيا، حيث أحرز من قبل في مرمي القطن الكاميروني، ويأتي استمرار تألق أجاي ليبعث الطمئنينة داخل جماهير القلعة الحمراء، وحسام البدري، أيضًا خاصة بعد هروب كوليبالي مهاجم الفريق.

4- فوز وسط الجماهير

استطاع النادي الأهلي تحقيق ما فشله فيه من قبل، بالفوز اليوم في برج العرب وسط جماهيره، حيث لم يتكمن من الفوز أمام زناكو في ملعب برج العرب في أولى الجولات في دوري المجموعات واكتفى بالتعادل السلبي في أول مبارياته.