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فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت

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فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت

التحرير

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ناشد أحد الشباب الهاربين إلى السودان، ويدعى أحمد محمود، الدولة والشعب المصري بالعفو عنه، وإعادته لأرض الوطن مرة أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن قيادات الجماعة طلبوا منه السفر للسودان، عبر مطار القاهرة، واستطعوا إقناع أهله بذلك، وأنه سيستطيع إكمال تعليمه في السودان، ثم العمل، قبل وضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.

وأوضح أنه وأبناء كل محافظة ينتمون لجماعة الإخوان كانوا يعيشون في منطقة، ثم بدأت قيادات الإخوان يعايرونه بأنهم يوفرون له الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن من يرفض ذلك يقومون بإهانته، متابعًا، «وطردونا بدون مأوى أو أي أموال».

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وأشار إلى أنه وزملائه تم خداعهم واكتشفوا أن قيادات الإرهابية توهم الشباب بأنه في جهاد.

 

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التحرير

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