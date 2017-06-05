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مصدر: ضابط السلام أصاب شخصًا وقتل أخرًا أثناء مطاردة "ديلر" النهضة

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مصراوي Masrawy

مصدر: ضابط السلام أصاب شخصًا وقتل أخرًا أثناء مطاردة "ديلر" النهضة

03:01 ص الإثنين 05 يونيو 2017

كتب - فتحي سليمان:

قال مصدر مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة الأمن سيطرت على أحداث شغب كادت أن تندلع بمنطقة النهضة إثر مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر من أهالي المنطقة أثناء مطاردة قوات الأمن لـ"ديلر" يروج الحشيش بمنطقة السلام وخرجت مأمورية لضبطه.

وأوضح المصدر أن رجال مباحث قسم شرطة السلام ثان تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم غير أن النقيب "م.ش" معاون مباحث بقسم ثان السلام، أطلق الرصاص من طبنجته فأصيب شخصين بطريق الخطأ وتوفي أحدهما فور وصوله إلى مستشفى السلام - على حد قول المصدر.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن "مأمورية توجهت لضبط تاجر مخدرات يدعى (أ ي ٣٢ عامًا) مسجل خطر شهير ب "رامبو" حاول الهرب فأطلقت معاون مباحث القسم الرصاص فأصاب شخصين من أهالي المنطقة فيما تجمهر آخرون في محاولة لتهريب المتهم".

وتجمهر عدد من أهالي المنطقة أمام قسم الشرطة، وأمام مستشفى السلام مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة الضابط، وحدثت حالة من الاستنفار الأمني بالمنطقة وتمت السيطرة على الأحداث وتفريق المتجمهرين - بحسب مصدر أمني.

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