انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية إثر غارات للتحالف العربي
انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية إثر غارات للتحالف العربي
03:06 ص الإثنين 05 يونيو 2017
صنعاء - (د ب أ):
هزت انفجارات عنيفة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، على موقع عسكري خاضع لسيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مقاتلات التحالف شنت خمس غارات جوية على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.
وبحسب المصادر، فقد شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من على الموقع المستهدف، في حين لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المنطقة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضيّة من الحوثيين وقوات صالح.
وتعد هذه الغارات الأعنف منذ حلول شهر رمضان، حيث شهدت العاصمة صنعاء هدوءا حذرا خلال القليلة الأيام الماضية.
وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضرباتها الجوية ضد مسلحي الحوثيين وقوات صالح في اليمن منذ أكثر من عامين، استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية في البلاد.
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