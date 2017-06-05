مدير أمن الإسكندرية يُشيد بجماهير الأهلي

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أشاد اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث بالشكل المميز الذي ظهرت عليه جماهير القلعة الحمراء قبل وأثناء وبعد مباراة الوداد المغربي .

وأثني مسئولي الامن بالإسكندرية على التنسيق الذي كان موجودًا بين الجماهير والعقيد محمود حزين المنسق العام للجماهير ومدير أمن النادي بفرع مدينة نصر.

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وأشار مسئولي أمن الإسكندرية إلى أن التزام الجماهير اليوم وظهورهم بشكل أكثر من رائع سيؤدي إلى عودتهم بشكل طبيعي للمدرجات خلال المباريات المقبله وزيادة أعدادهم بشكل يناسب التزامهم داخل الملعب .