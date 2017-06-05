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«تعليم البرلمان»: ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات لن تتكرر

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«تعليم البرلمان»: ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات لن تتكرر «تعليم البرلمان»: ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات لن تتكرر

التحرير

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قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه كان في غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أمس الأحد، لافتًا إلى أنه كان هناك انضباط شديد، ولم يحدث أي حالات غشّ أو تسريب.

أضاف شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن 600 ألف طالب في 28 محافظة أدوا الامتحان أمس بكل سهولة، ومر اليوم بأكثر من ممتاز، موضحًا أن ذلك يُعد شهادة وفاة للمزورين، ولن تتكرر ظاهرة الغشّ والتسريب مرة أخرى.

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وأشار إلى أنه منذ تسريب الامتحانات العام الماضي، جلس مع الهيئة القومية للامتحانات؛ لوضع ضوابط لتقليل الغشّ ومنع التسريب، واستقروا في النهاية على نظام «البوكليت»، ولم يحدث تسريب رغم كل الشائعات والحرب النفسية التي تعرض لها الطلاب.

تابع: «الحديث عن تسرب امتحان اللغة العربية لا أساس له من الصحة، الامتحان تم بمنتهى الانضباط من أسوان للإسكندرية».

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التحرير

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