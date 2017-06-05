خبير اقتصادي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي: «المستقبل جميل»

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قال إيهاب سمرة، الخبير الاقتصادي، مساء الأحد، إن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى 31 مليار دولار نهاية مايو، يرجع لعمليات الإصلاح في ميزان المدفوعات والترشيد في الاستهلاك.

أضاف سمرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مصر أمامها فرص كبرى لتحسين الاقتصاد، متابعًا: «حتى الآن أنا مش راضي عما يحدث وقدامنا فرص أكبر بكتير، قانون الاستثمار هيجيب نتيجة بعد وقت».

تابع: «في حاجات كتيرة إحنا متأخرين فيها جدًا، لكن أنا شايف المستقبل جميل».