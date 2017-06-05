الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: «الطالب الغشاش في قاع جنهم»

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قال الشيخ الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، مساء الأحد، إنه يجب تهذيب المعلم قبل الطالب، حيث إن المدرسين في الوقت الحالي أصبحوا يفتحون منازلهم للدروس الخصوصية لأجل الأموال، ولم يعد التلاميذ تذهب للمدرسة، مشدّدًا على ضرورة مراقبة المدرسين أول بأول.

أضاف الأطرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن بعض المعلمين متورطون في تغشيش الطلاب الذين يذهبون إليهم في الدروس الخصوصية، موضحًا أن «الطالب الذي يغشّ في الامتحانات ستكون أمواله كلها حرام وسيكون في قاع جهنم».

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تابع: «الغشّ في الامتحانات خيانة لله ورسوله، وكمان امتحانات الثانوية العامة هذا العام أتت في شهر رمضان، يعني حتى لو سنحت فرصة، لا يجب على الطلاب الغش، ولا يجوز للطالب أن يفطر عشان خاطر الامتحان ده شيطان».