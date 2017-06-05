أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: «الطالب الغشاش في قاع جنهم»

Google+ Print
الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: «الطالب الغشاش في قاع جنهم» الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر: «الطالب الغشاش في قاع جنهم»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الشيخ الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، مساء الأحد، إنه يجب تهذيب المعلم قبل الطالب، حيث إن المدرسين في الوقت الحالي أصبحوا يفتحون منازلهم للدروس الخصوصية لأجل الأموال، ولم يعد التلاميذ تذهب للمدرسة، مشدّدًا على ضرورة مراقبة المدرسين أول بأول.

أضاف الأطرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن بعض المعلمين متورطون في تغشيش الطلاب الذين يذهبون إليهم في الدروس الخصوصية، موضحًا أن «الطالب الذي يغشّ في الامتحانات ستكون أمواله كلها حرام وسيكون في قاع جهنم».

شاهد أيضا

تابع: «الغشّ في الامتحانات خيانة لله ورسوله، وكمان امتحانات الثانوية العامة هذا العام أتت في شهر رمضان، يعني حتى لو سنحت فرصة، لا يجب على الطلاب الغش، ولا يجوز للطالب أن يفطر عشان خاطر الامتحان ده شيطان».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل

بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل