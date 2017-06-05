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مسيحي يقيم مائدة الرحمن منذ 15 عامًا.. وعبد الحميد: «صورة فريدة لمصر»

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مسيحي يقيم مائدة الرحمن منذ 15 عامًا.. وعبد الحميد: «صورة فريدة لمصر» مسيحي يقيم مائدة الرحمن منذ 15 عامًا.. وعبد الحميد: «صورة فريدة لمصر»

التحرير

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عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامجه «رأي عام»، عبر فضائية «Ten»، تقريرًا مصورًا مع مواطن مسيحي يُدعى عماد ميخائيل، يشارك منذ 18 عامًا في إعداد موائد الرحمن للصائمين في شهر رمضان، بمحافظة القليوبية.

وقال عبد الحميد، معلّقًا على الفيديو: «هذه صورة بتركيبتها الفريدة وكاتلوجها التي يصعب على الآخرين فك أسرارها».

ومن جانبه قال «ميخائيل»، إن المائدة هدفها تأكيد روح الحب والمواطنة مع الأخوة المسلمين، متابعًا: «بقول رسالة لكل شخص محدش هيعرف يفرق بين شعب مصر».

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فيما أضاف أحد المواطنين: «المعلم عماد، يقيم كل عام المائدة، والمائدة أبلغ رد على الحوادث الإرهابية التي يتعرض لها أشقائنا في الوطن».

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التحرير

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