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هيرمان كواو لـ«التحرير»: لم اشعر بالاضهاد في مصر..وحديث كوليبالي «كذب»

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هيرمان كواو لـ«التحرير»: لم اشعر بالاضهاد في مصر..وحديث كوليبالي «كذب» هيرمان كواو لـ«التحرير»: لم اشعر بالاضهاد في مصر..وحديث كوليبالي «كذب»

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

قال هيرمان كواو مهاجم النادي المصري البورسعيدي  إنه يشعر بالراحة في ولا يوجد أي اضهاد ديني يعاني منه وأسرته بالكامل تقيم في مصر وتحب مصر للغاية ولم يتعرضوا لأي مشاكل طوال فترة تواجدهم.

وأضاف كواو في  تصريحات خاصة «للتحرير»: أن حديث مهاجم الأهلي الهارب سليماني كوليبالي وراءه غرض ما لفسخ عقده مع الأهلي ولذلك تحدث عن شيء غير موجود في مصر.

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وأشار مهاجم المصري إلى أنه متواجد في مصر منذ 3 سنوات لعب خلالها لأنديه سموحة والاتحاد السكندري والمصري وتربطه علاقه قويه بمصر ولم يشعر يوما ما بأي نوع من الاضهاد.

كان كوليبالي مهاجم الأهلي «الهارب» قد أصدر بيان اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيه عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وذكر خلاله أنه أجبر على تنفيذ أوامر الجهاز الفني، بالسجود كلما أحرز هدفًا وادعى أن عائلته المسيحية لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في مصر.

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التحرير

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