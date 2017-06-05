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شاهد.. أبو تريكة يسخر من كوليبالي: «فين السجدة با أجاي»

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شاهد.. أبو تريكة يسخر من كوليبالي: «فين السجدة با أجاي» شاهد.. أبو تريكة يسخر من كوليبالي: «فين السجدة با أجاي»

التحرير

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داعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأحمر، تعليقًا على هدف الأخير في شباك الوداد المغربي.

وكتب «أمير القلوب»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فين السجدة يا أجاي»، ساخرًا من تصريحات الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الاحمر «الهارب»، الذي أشار في بيان أصدره مساء الأحد، أنه كان يتم اجباره على السجود احتفالًا بالأهداف التي يسجلها الفريق.

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أبو تريكة

وتغلب الأهلي، على ضيفه الوداد المغربي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

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التحرير

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