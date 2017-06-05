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البدري يهدى الفوز إلى الجماهير.. ويتمنى صعود الوداد

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البدري يهدى الفوز إلى الجماهير.. ويتمنى صعود الوداد البدري يهدى الفوز إلى الجماهير.. ويتمنى صعود الوداد

التحرير

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أهدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز الذي حققه الفريق اليوم على نظيره الوداد المغربي بثنائية نظيفة في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا إلى الجمهور الكبير الذي حضر المباراة في ملعب برج العرب يالإسكندرية.

وأعرب البدري عن سعادته بالوجود الجماهيري الكبير في المباراة مؤكدًا على أنه عامل مساعد للاعبين على تحقيق هذه النتيجة الإيجابية.

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وأكد البدري على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط من فريق كبير وله تاريخ كبير مثل الوداد متمنيًا أن يصعد الأهلي والوداد إلى دور الـ8 متوقعًا أن تكون مباراة العودة أقوى وأن يقدما الفريقين مباراة تليق بتاريخهم.

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التحرير

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