أجاي: أشعر بالانسجام في الأهلي.. «الجميع هنا يدعمونني»

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قال النيجري جونيور أجاي، لاعب النادي الأهلي، إنه سعيد للغاية بفوز الفريق الأحمر على الوداد المغربي، واعتلائه صدارة مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «أجاي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، أنه يشعر بالانسجام مع لاعبي المارد الأحمر، مؤكدًا على أنه لا يعاني من أية مشكلات، ويلقى دعمًا من الجميع داخل القلعة الحمراء.

وأحرز «أجاي» هدفًا في فوز الأهلي على ضيفه الوداد المغربي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات بالبطولة.

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يذكر أن سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي «الهارب»، أصدر بيانًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيرًا إلى أنه تعرض للاضطهاد داخل النادي الأحمر.