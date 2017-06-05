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لاعبو الأهلي ينضمون إلى معسكر المنتخب

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لاعبو الأهلي ينضمون إلى معسكر المنتخب لاعبو الأهلي ينضمون إلى معسكر المنتخب

التحرير

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 توجه الأوتوبيس الخاص بالمنتخب الوطني إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب لنقل لاعبي الأهلي المختارين للمنتخب إلى معسكر الفريق الذي بدأ أمس الأحد عقب إنتهاء مباراة الأهلي والوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان أدى مرانه الأول عقب الإفطار دون لاعبي الأهلي استعدادًا للسفر إلي تونس مساء الجمعة المقبل لملاقاة المنتخب التونسي في تصفيات الأمم الإفريقية 2018 يوم الأحد المقبل.

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ويؤدي المنتخب مرانه الثاني في التاسعة والنصف من مساء اليوم (الاثنين) باستاد برج العرب، بينما يؤدي لاعبو الأهلي في الوقت نفسه مرانا خفيفا.

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التحرير

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