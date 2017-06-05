البدري: «اقتربنا لكن المشوار لم ينتهِ»

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على سعادته بفوز فريقه على نظيره الوداد المغربي، مشيرًا إلى أن نقاط المباراة في غاية الأهمية، خاصة أن حسابات المجموعة اختلفت بفوز زاناكو الزامبي على القطن الكاميروني، ورفع رصيده إلى 7 نقاط.

وأضاف البدري، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS، «اقتربنا خطوة، لكن المشوار لم ينتهِ»، موجهًا الشكر للاعبين، الذين يعانون من إجهاد بدني واضح.

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وتابع مدرب القلعة الحمراء، أنه توقع تحفظ الوداد خلال المباراة، مؤكدًا أن لاعبي المارد الأحمر بذلوا مجهودًا كبيرًا لتنفيذ هذا التكتيك الذي وضعه لمواجهة الفريق المغربي.

وتغلب الأهلي، على ضيفه الوداد المغربي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وبهذه النتيجة تصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن القطن الذي يمتلك هو الآخر 7 نقاط.