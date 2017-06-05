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فيديو| الأهلي يعبُر الوداد بشباك نظيفة.. ويتصدر مجموعته

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فيديو| الأهلي يعبُر الوداد بشباك نظيفة.. ويتصدر مجموعته فيديو| الأهلي يعبُر الوداد بشباك نظيفة.. ويتصدر مجموعته

التحرير

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تغلب النادي الأهلي، على ضيفه الوداد المغربي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء، الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأحد، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل مؤمن زكريا هدف المارد الأحمر، في الدقيقة 24، بعد متابعة رائعة لتسديدة جونيور أجايي التي تصدى لها حارس الوداد.

وفي الشوط الثاني، تمكن «أجايى» من تعزيز فوز القلعة الحمراء بهدف آخر، في الدقيقة 79، لينتهي اللقاء بنتيجة 2/0.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالبطولة، بفارق الأهداف عن زاناكو صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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