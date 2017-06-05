إصابة شرطي بطلق ناري في السويس خلال تنظيف سلاحه

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت مستشفى السويس العام، مساء اليوم الأحد، فرد شرطة مصاب بطلق ناري في البطن، ونقله الطبيب المعالج إلى غرفة العناية المركزة لاستخراج الرصاصة من جسده، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء أحمد الدرديري نائب مدير أمن السويس، ورئيس قسم الأمن بالمديرية، قد تلقى إخطارًا يفيد بإصابة فرد شرطة يدعي أشرف فرج من قوة إدارة البحث الجنائية، وتبين أن فرد الشرطة كان ينظف سلاحه الميري أمام الباب الرئيسي للمديرية.

وخلال تنظيف السلاح خرجت طلقة بالخطأ كانت في ماسورة السلاح، استقرت في بطنه، وانتقل حكمدار السويس، والعميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي لمستشفى السويس العام للاطمئنان على الفرد المصاب.



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