العرب اليوم: الجيش السوري يسيطر على حلب واعتقالات في الضفة والقدس

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها زيارة وزير الخارجية السعودي للقاهرة وتقدم قوات النظام السوري فى حلب، إضافة إلى اعتقالات في الضفة الغربية والقدس.

1- الجيش السوري يسيطر على بلدة بريف حلب

معركة بين قوات النظام السوى ومعارضين في حلب - أرشيفية (أ ف ب)

تمكنت وحدات من الجيش السوري من السيطرة على بلدة مسكنة الاستراتيجية وعدد من القرى بريف حلب الشرقي، فيما نفذت وحدات أخرى من الجيش السوري عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم "داعش" الإرهابي في دير الزور.

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2- واجهات بين داعش والحشد العشائري فى تكريت العراقية

تصاعد الدخان بعد قصف للجيش العراقي فى غرب الموصل يوم 2 يونيو 2017 (أ ف ب)

أعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش واثنين من الحشد العشائري باشتباكات وقعت جنوب تكريت- 170 كلم شمال بغداد.

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3- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

الشرطة الإسرائيلية تلقى القبض على فلسطينيين فى الضفة الغربية اليوم (أ ف ب)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

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4- الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

ناطحات السحاب فى امارة دبى - أرشيفية (أ ف ب)

حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مواطنيها من السفر إلى بريطانيا في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدت العاصمة لندن في وقت سابق أمس .

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5- وزير الخارجية السعودي فى زيارة رسمية للقاهرة

لقاء وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي فى القاهرة - أرشيفية (أ ف ب)

غادر عادل الجبير وزير الخارجية السعودي مطار القاهرة بعد زيارة استغرقت عدة ساعات بحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وآخر التطورات على الساحة العربية.

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