10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها ستنتهج سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب، كما أدانت تصريحات كثير من قادة العالم الهجوم الإرهابي في لندن، وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن معركة الرقة قد بدأت، وقال المرشد الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن القوات السعودية لن تهزم الشعب اليمني.

1 - تيريزا ماي: طفح الكيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ ف ب)

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بانتهاج سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على 12 مشتبها بهم على صلة بالهجوم الإرهابي في لندن، وقالت إن رجال الشرطة قتلوا ثلاثة من المهاجمين المسلحين بالرصاص في وضع "حياة أو موت".

وقالت ماي في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة "حان الوقت لنقول طفح الكيل" مضيفة "عندما يتعلق الأمر بالتغلب على التطرف والإرهاب، يجب أن تتغير الأمور".

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2- بوتين: جريمة بريطانيا صادمة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا لاتخاذ جهود دولية لمحاربة الارهاب في أعقاب هجوم وقع في لندن، قتل خلاله سبعة أشخاص. وكتب بوتين في برقية إلى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي "هذه الجريمة صادمة في همجيتها"، طبقا للكرملين.

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3- نتنياهو: معا سنهزم الإرهاب بشكل أسرع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أرشيفية)

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهجوم الإرهابي الذي وقع في لندن السبت وتعهد بـ "التزامه بمحاربة هذه الآفة .. الآفة التي لا تعرف حدودا".

وأضاف نتنياهو: "لن يرهبنا المهاجمون، بل هم فقط يعززون تصميمنا على هزيمتهم". وتابع: "ومعا .. معا هنا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي كل مكان .. معا سنهزمهم بشكل أسرع".

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4- وزير الخارجية الألماني: نقف بجانب بريطانيا

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل (أرشيفية)

تعهد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل بدعم بلاده لبريطانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته لندن الليلة الماضية.

وقال جابريل اليوم الأحد : "إننا نقف بجانب صديقاتنا وأصدقائنا البريطانيين ولن نتراجع".

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: " إننا نتعاطف مع الضحايا وأسرهم وكل الأشخاص في هذه المدينة الشجاعة الرائعة. ونتمنى للمصابين من قلوبنا الشفاء التام والعاجل".

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5- مودي: هجمات لندن صادمة

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (أرشيفية)

أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هجوم لندن، واصفًا إيّاه بـ"الصادمة".

وقال مودي في بيان عقب عودته من أوروبا" الهجمات في لندن صادمة ومحزنة. ونحن ندينها ". وأضاف " قلبي مع أسر المتوفيين ودعائي للمصابين".

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6- خامنئي: النظام السعودي لن ينتصر على الشعب اليمني

المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي (أ ف ب)

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن" النظام السعودي لن ينتصر على الشعب اليمني حتى لو واصل نهجه العدواني الحالي عشرين عاما".

وفي كلمته في مراسم الذكرى الـ 28 لرحيل الامام الخميني، قال "إن صلافة العدو بلغت حدا بحيث أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب ) يقف إلى جانب رئيس نظام قبلي مؤديا رقصة السيف وحينها يستشكل علينا 40 مليون صوت أدلى به الشعب الإيراني في انتخابات حرة".

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7- يلدريم: نأمل في إصلاح العلاقات مع ألمانيا

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (أرشيفية)

أمل الحكومة التركية في إصلاح العلاقات مع ألمانيا، ولكن ذلك يحتاج جهدا متبادلا، حسبما صرح رئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وقال يلدريم إن حكومته ترغب في إعادة العلاقات مع ألمانيا "إلى مسارها" ولكنه أضاف أنه "ينبغي على ألمانيا التحرك وفقا لذلك".

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8- عريقات: لن نقف مكتوفي الأيدي في غياب دعم حل الدولتين

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيفية)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الشعب الفلسطيني "لن يقف مكتوف الأيدي" في غياب دعم رؤية "حل الدولتين" لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف عريقات في بيان في الذكرى الخمسين لحرب عام 1967 التي قادت لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس أن الشعب الفلسطيني "سيناضل من أجل كسر وهزيمة نظام (الابارتايد) الفصل العنصري وضمان العيش الحر والكريم في دولة ديمقراطية واحدة وحقوق متساوية لجميع أبنائها المسيحين والمسلمين واليهود".

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9- الجرشاني: سنلاحق الإرهابيين "الهمج"

وزير الدفاع التونسي فرحات الجرشاني (أرشيفية)

تعهد وزير الدفاع التونسي، برد قاس ضد العناصر الارهابية المتورطة في ذبح راع في سيدي بوزيد هو الثاني من نفس العائلة.

وقال وزير الدفاع فرحات الجرشاني للصحفيين اليوم خلال مشاركته في تشييع جثمان الراعي خليفة السلطاني الذي سقط قتيلا بأيدي عناصر إرهابية في جبل المغيلة بينما كان يرعى أغنامه إن الجيش سيلاحق المتورطين وسيقضي عليهم.

وقال الحرشاني "هو شهيد المنطقة وشهيد الوطن خليفة السلطاني، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحكومة التونسية ستلاحق الهمج وهؤلاء الذين اختاروا خليفة السلطاني".

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10- رئيس الوزراء التركي: معركة الرقة بدأت

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم (أرشيفية)

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الأحد أن معركة انتزاع مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش بدأت وأن الولايات المتحدة أبلغت أنقرة بها.

ونقلت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة انباء الأناضول الحكومية، عن يلدريم قوله إن "عملية الرقة، التي خطط لها قبل مدة طويلة، بدأت في وقت متأخر من الثاني من يونيو. زودتنا الولايات المتحدة بالمعلومات الضرورية المتعلقة بهذه المسألة قبل العملية".

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