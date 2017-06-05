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مصدر أمني: القبض على المتهم الثاني بإلقاء طفل 3 سنوات من أعلى عقار بالمطرية

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني: القبض على المتهم الثاني بإلقاء طفل 3 سنوات من أعلى عقار بالمطرية

01:16 ص الإثنين 05 يونيو 2017

مصدر أمني: القبض على المتهم الثاني بإلقاء طفل 3 سنوات من أعلى عقار بالمطرية

أرشيفية

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على محمود أ. (٢١ سنة)، المتهم الثاني بهتك عرض طفل وإلقائه من أعلى سطح أحد العقارات بالمطرية - بحسب مصدر أمني بقسم شرطة المطرية.

وكان ضباط قسم شرطة المطرية، ألقوا القبض، أمس الأحد، على المتهم الأول (عرفة ف. - ١٧ سنة) طالب، أثناء اختبائه في أحد العقارات بمنطقة المطرية واعترف المتهم أنه تمكن من استدراج الطفل (المجني عليه) أثناء لهوه بالطريق العام واصطحابه أعلى سطح العقار، بقصد التعدي عليه جنسياً، برفقة المتهم الثاني، وقاما بهتك عرض المجني عليه، وألقياه عقب فشلهما في اغتصابه بسبب صراخه من أعلى سطح العقار خوفًا من افتضاح أمرهما.

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية إشارة من مستشفى الزيتون، باستقبالها الطفل حمزة عبد الهادي محمود عبد الهادي، 3 سنوات، مصابًا بكسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ واضطرابًا بدرجة الوعي وسحجات حول فتحة الشرج.

واستجوب ضباط مباحث القسم شهود الواقعة: (جمال م.) 24 سنة، فني تركيبات، و(محمد.س) 23 سنة، موظف بشركة دعاية وإعلان وقالا إنهما حال توقفهما بناصية شارع عزت علي شاهدا الطفل أثناء سقوطه أرضًا من أعلى سطح إحدى العقارات ونفيا علمهما بملابسات الواقعة، فيما نفى والد الطفل محمود علمه بالجناة ومرتكبي الواقعة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عرفة ف.م)، 17 سنة، طالب، و"محمود أ."، 21 سنة، طالب.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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