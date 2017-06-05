حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها حادث إرهابي في لندن وإدانة دولية للحادث، إضافة إلى مواجهات بين الجيش الباكستاني ومسلحي داعش.

1- داعش يتبنى هجوم لندن

استخدام سيارة فان بيضاء فى هجوم "لندن بريدج" اليوم (أ ف ب)

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على جسر لندن الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة.

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2- قادة العالم يدينون "بربرية" هجمات لندن

الشرطة البريطانية تفحص موقع حادث "لندن بريدج" بلندن اليوم (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "أعرب عن تعاطفي وتضامني في تلك الساعات مع أصدقائنا البريطانيين وكل الموجودين في لندن. اليوم بغض النظر عن جميع الحواجز، فإننا نتحد في وقت الحزن، لكن أيضا في إصرارنا".

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3- السلطات الباكستانية تعلن مقتل 13 من تنظيم داعش

المتحدث باسم الجيش الباكستاني فى اسلام أباد - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل 13 قائدًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، في هجوم استمر ثلاثة أيام بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن التنظيم كان يحتجز صينيين اثنين اختطفا حديثًا.

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4- كوريا الشمالية تنتقد عقوبات الأمم المتحدة

صواريخ بالستية أثناء عرض عسكرى فى بيونج يانج - أرشيفية (أ ف ب)

هاجمت كوريا الشمالية عقوبات الأمم المتحدة الأخيرة بحقها معتبرة أنها "خسيسة" وتعهدت المضي في برامجها للتسلح النووي والبالستي.

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5- آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب

مسيرات معارضة للرئيس ترامب على خلفية التحقيقات فى علاقته بروسيا اليوم (أ ف ب)

تظاهر آلاف الأمريكيين في الولايات المتحدة لمطالبة دونالد ترامب بـ"الحقيقة" بشأن تدخلات روسية تسمم بداية ولايته.

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