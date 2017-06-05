اليوم.. جنح الهرم تنظر محاكمة مريهان حسين وضابطى شرطة في قضية "كمين الهرم"

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم، اليوم الاثنين جلسة محاكمة الفنانة مريهان حسين، وضابطي قسم شرطة الهرم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم".

كانت النيابة العامة أحالت الفنانة مريهان حسين، إلى محكمة الجنح، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.

كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة مريهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل، تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م.ت." و"إ.ب."، فضلًا عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة، و أفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية.



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