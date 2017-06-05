أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

داعش يتبنى هجوم لندن و"تعامل غير مسبوق من الشرطة البريطانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

داعش يتبنى هجوم لندن و"تعامل غير مسبوق من الشرطة البريطانية

12:14 ص الإثنين 05 يونيو 2017

الهجوم على جسر لندن

كتب – محمد الصباغ:

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على جسر لندن الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة. 

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن التنظيم زعم مسئوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق، وذكر أن مجموعة من مقاتليه نفذوا العملية. 

يذكر ان الشرطة البريطانية قتلت اليوم 3 من إرهابيين، مشيرة إلى أنهم المنفذين، ونقلت صحيفة تليجراف عن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، مارك راولي، أن قتل الثلاثة يعتبر "تعامل غير مسبوق" من جانب الشرطة، وبرر ذلك بأنهم اعتقدوا أن المهاجمين ربما يرتدون أحزمة ناسفة.

وألقت السلطات القبض على 12 شخصا على خلفية الهجوم بعد مداهمة مسلحة في منطقتي "باركينج" بشرق لندن، وأخرى في "إيست هام". 

بينما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن بريطانيا في قبضة موجة من الهجمات الإرهابية، مشددة على ضخامة التهديد الذي يواجه المملكة المتحدة، لكنها نفت أن يكون هناك ارتباط مباشر بين هجوم الأمس وهجومي وستمنستر ومانشستر اللذين وقعا في وقت مبكر من العام الجاري.

وتعهدت ماي بانتهاج سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب، وقالت عقب اجماع مع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة "حان الوقت لنقول طفح الكيل.. عندما يتعلق الأمر بالتغلب على التطرف والإرهاب، يجب أن تتغير الأمور".

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة ... اضغط هنا

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تيريزا ماي تتعهد بـ

    تيريزا ماي تتعهد بـ "استراتيجية مجددة" لمكافحة الإرهاب

    أخبار
  • الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

    الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

    أخبار
  • السودان يدين الهجمات الإرهابية في العاصمة البريطانية لندن

    السودان يدين الهجمات الإرهابية في العاصمة البريطانية لندن

    أخبار
  • إصابة مواطن برصاص الشرطة البريطانية خلال تصفية مهاجمي جسر لندن

    إصابة مواطن برصاص الشرطة البريطانية خلال تصفية مهاجمي جسر لندن

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديد

    الأهلي ردا على بيان كوليبالي: كلامه كذب وافتراء.. ولن نرضخ لاي تهديدرياضة

  • لوسى:

    لوسى: "ابني ميعرفش يعنى إيه معايرة وبيقوللي هزي كويس"فنون

  • الشرطة أطلقت النار على الإرهابيين في لندن بعد 8 دقائق من أول بلاغ

    الشرطة أطلقت النار على الإرهابيين في لندن بعد 8 دقائق من أول بلاغأخبار

  • كوليبالي عن سبب رحيله:لم أستطع ممارسة شعائري الدينية.. وعاملوني كالعبد

    كوليبالي عن سبب رحيله:لم أستطع ممارسة شعائري الدينية.. وعاملوني كالعبدرياضة

  • الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندن

    الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندنأخبار

  • الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنين

    الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. ونصائح للمواطنينأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام

ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية

ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية

حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية

الشريف يوجه المحافظين لاستكمال "البنية الرقمية"

الشريف يوجه المحافظين لاستكمال "البنية الرقمية"