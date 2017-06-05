داعش يتبنى هجوم لندن و"تعامل غير مسبوق من الشرطة البريطانية

كتب – محمد الصباغ:

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم على جسر لندن الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن التنظيم زعم مسئوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق، وذكر أن مجموعة من مقاتليه نفذوا العملية.

يذكر ان الشرطة البريطانية قتلت اليوم 3 من إرهابيين، مشيرة إلى أنهم المنفذين، ونقلت صحيفة تليجراف عن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب، مارك راولي، أن قتل الثلاثة يعتبر "تعامل غير مسبوق" من جانب الشرطة، وبرر ذلك بأنهم اعتقدوا أن المهاجمين ربما يرتدون أحزمة ناسفة.

وألقت السلطات القبض على 12 شخصا على خلفية الهجوم بعد مداهمة مسلحة في منطقتي "باركينج" بشرق لندن، وأخرى في "إيست هام".

بينما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن بريطانيا في قبضة موجة من الهجمات الإرهابية، مشددة على ضخامة التهديد الذي يواجه المملكة المتحدة، لكنها نفت أن يكون هناك ارتباط مباشر بين هجوم الأمس وهجومي وستمنستر ومانشستر اللذين وقعا في وقت مبكر من العام الجاري.

وتعهدت ماي بانتهاج سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب، وقالت عقب اجماع مع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة "حان الوقت لنقول طفح الكيل.. عندما يتعلق الأمر بالتغلب على التطرف والإرهاب، يجب أن تتغير الأمور".



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