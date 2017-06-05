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شرطة مانيلا: منفذ هجوم الفلبين مدمن قمار ولاعلاقة له بالإرهاب

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مصراوي Masrawy

شرطة مانيلا: منفذ هجوم الفلبين مدمن قمار ولاعلاقة له بالإرهاب

11:19 م الأحد 04 يونيو 2017

شرطة مانيلا: منفذ هجوم الفلبين مدمن قمار ولاعلاقة له بالإرهاب

هجوم الفلبين - ارشيفية

مانيلا - (أ ش أ)

أعلن أوسكار البايولد رئيس إدارة الشرطة في مانيلا ، أن مرتكب حادث إطلاق الرصاص الذي وقع مؤخرا في منتجع " ريزولت وورلد مانيلا " مدمن قمار مثقل بالديون ولا علاقة له بالإرهاب. 

ونقلت "ايه بي سي نيوز" الأمريكية عن أوسكار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مانيلا، قوله " إن التوصل إلى هذه الحقيقة يعزز الاعتقاد بأن الحادث ليس له علاقة بالإرهاب".

وأضاف " أن مرتكب الحادث يدعى جيسى كارلوس وهو أب لثلاثة أطفال وكان موظفا سابقا بوزارة المالية ومدين بأكثر من 80 ألف دولار" . 

واشار أوسكار إلى أن الحادث ارتكبه شخص واحد ، "كما أكدنا من قبل ولا علاقة له بالإرهاب".

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسئوليته عن الحادث الذي وقع امس الأول الجمعة وأسفر عن مصرع 37 شخصا .

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