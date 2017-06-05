شرطة مانيلا: منفذ هجوم الفلبين مدمن قمار ولاعلاقة له بالإرهاب
شرطة مانيلا: منفذ هجوم الفلبين مدمن قمار ولاعلاقة له بالإرهاب
11:19 م الأحد 04 يونيو 2017
هجوم الفلبين - ارشيفية
مانيلا - (أ ش أ)
أعلن أوسكار البايولد رئيس إدارة الشرطة في مانيلا ، أن مرتكب حادث إطلاق الرصاص الذي وقع مؤخرا في منتجع " ريزولت وورلد مانيلا " مدمن قمار مثقل بالديون ولا علاقة له بالإرهاب.
ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن أوسكار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مانيلا، قوله " إن التوصل إلى هذه الحقيقة يعزز الاعتقاد بأن الحادث ليس له علاقة بالإرهاب".
وأضاف " أن مرتكب الحادث يدعى جيسى كارلوس وهو أب لثلاثة أطفال وكان موظفا سابقا بوزارة المالية ومدين بأكثر من 80 ألف دولار" .
واشار أوسكار إلى أن الحادث ارتكبه شخص واحد ، "كما أكدنا من قبل ولا علاقة له بالإرهاب".
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسئوليته عن الحادث الذي وقع امس الأول الجمعة وأسفر عن مصرع 37 شخصا .
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