شرطة مانيلا: منفذ هجوم الفلبين مدمن قمار ولاعلاقة له بالإرهاب

مانيلا - (أ ش أ)

أعلن أوسكار البايولد رئيس إدارة الشرطة في مانيلا ، أن مرتكب حادث إطلاق الرصاص الذي وقع مؤخرا في منتجع " ريزولت وورلد مانيلا " مدمن قمار مثقل بالديون ولا علاقة له بالإرهاب.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية عن أوسكار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مانيلا، قوله " إن التوصل إلى هذه الحقيقة يعزز الاعتقاد بأن الحادث ليس له علاقة بالإرهاب".

وأضاف " أن مرتكب الحادث يدعى جيسى كارلوس وهو أب لثلاثة أطفال وكان موظفا سابقا بوزارة المالية ومدين بأكثر من 80 ألف دولار" .

واشار أوسكار إلى أن الحادث ارتكبه شخص واحد ، "كما أكدنا من قبل ولا علاقة له بالإرهاب".

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسئوليته عن الحادث الذي وقع امس الأول الجمعة وأسفر عن مصرع 37 شخصا .



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