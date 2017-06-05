كاسونجو «للتحرير»: مندهش من تصريحات كوليبالي.. ولا توجد عنصرية في مصر

التحرير

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أعرب كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الإتحاد السكندري عن اندهاشة من تصريحات مهاجم الأهلي الهارب سليماني كوليبالي.

وأضاف كابونجو في تصريحات «للتحرير» أثناء فترة تواجدى في مصر لم يسألنى أحد عن ديانتي وأشعر بالأمان ولاأعاني من أي اضهاد ديني ولم أواجه أى عنصرية بمصر سواء دينية او عرقية فالمصريين من اطيب الشعوب التى قابلتها.

وقال كاسونجو أشعر بالراحة والأمان في مصر فأنا غالبًا ما أنزل من سكني في أوقات متأخرة من الليل ولم اجد أى خطر.

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كان سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي «الهارب» قد أصدر بيان اليوم عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيه عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وذكر خلاله إنه أجبر على تنفيذ أوامر الجهاز الفني، بالسجود كلما أحرز هدفًا وإدعى أن عائلته المسيحية لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في مصر.

