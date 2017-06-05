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غدًا.. رئيس الوزراء يجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية

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مصراوي Masrawy

غدًا.. رئيس الوزراء يجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية

11:41 م الأحد 04 يونيو 2017

غدًا.. رئيس الوزراء يجتمع بوزراء المجموعة الاقتصادية

كتب - محمد غايات:

يرأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية غدًا الاثنين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتصادية التقرير السنوي 2016 عن التعاون الإنمائي الفعال، والذي يتضمن جهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطوات التي اتخذتها في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، واتفاقات التعاون التي تم توقيعها مع المؤسسات التنموية والتعاون الثنائي والعربي.

تمكنت وزارة الاستثمار خلال عام 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلبي احتياجات الافراد والمجتمعات.

وأدارت الوزارة، محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال نفس العام، والتي من أهدافها توفير أكثر من 354 ألف فرصة عمل جديدة، وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.4 مليون منزل، وإنشاء 1200 مدرسة مجتمعية، وتوفير مياه الشرب النظيفة إلى 489 قرية من القرى الأكثر احتياجا.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي التقرير الذي تم تقديمه للبنك الدولي عن انجازات الحكومة في المجالات التي يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

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