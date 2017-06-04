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موسى يرفع الكارت الأحمر لإعلاميين: «أطردوهم بره مصر»

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موسى يرفع الكارت الأحمر لإعلاميين: «أطردوهم بره مصر» موسى يرفع الكارت الأحمر لإعلاميين: «أطردوهم بره مصر»

التحرير

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، أداء الدكتور علي مصيلحي، وزير ، موضحا أن هناك  بعض التحفظات على أدائه رغم أنه كان وما زال يؤيده وبشدة، حيث إنه كان ينتظر منه الكثير منذ فترة توليه.

ووجه موسى، خلال لقائه مع أحمد شوبير في برنامج "برة الملعب" عبر إذاعة "راديو "،  الكارت الأصفر لبعض زملائه الإعلاميين لإبرازهم دائما السلبيات وعدم نشر الإيجابيات.

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ووجه مرسى الكارت الأحمر لمن لم يقف بجانب بلاده وتوقع انهيارها، مؤكدا أن هؤلاء يستحقون الطرد من البلاد، أما من يقف بموقع التسلل فهم الخونة الذين وقفوا بجانب بعض الجماعات الإرهابية، ولكنهم تراجعوا عن موقفهم الآن.

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التحرير

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