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فيديو| بيت الزكاة: شيخ الأزهر رفض إعلان «دلال عبد العزيز» لهذا السبب

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فيديو| بيت الزكاة: شيخ الأزهر رفض إعلان «دلال عبد العزيز» لهذا السبب فيديو| بيت الزكاة: شيخ الأزهر رفض إعلان «دلال عبد العزيز» لهذا السبب

التحرير

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قال صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة، أن أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رفض إعلان السيدة التي تعاني من نقص المياه النظيفة، وظهرت فيه الفنانة دلال عبد العزيز، حيث شعر بالضيق منه، خاصة أنه نبه دائمًا بعدم استغلال فقر ومرض المواطنين.

وأضاف «النحاس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رمضان الخير»، المذاع عبر «نجوم إف إم»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، اليوم الأحد، أن السيدة التي ظهرت في إعلان الفنانة دلال عبد العزيز، تم توصيل المياه لها، وتسقيف منزلها وتوصيل الكهرباء أيضًا لمنزلها، مشيرًا إلى أن الفنانة ومخرج الإعلان لم يحصلا على أي مقابل مادي نظير ذلك.

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وأشار إلى أن تلك المنطقة، بها 75 منزلًا غير آدمي، ويتم العمل عليها لترميمها، وتوصيل الكهرباء والمياه إليها.

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التحرير

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