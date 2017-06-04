تيريزا ماي تتعهد بـ "استراتيجية مجددة" لمكافحة الإرهاب
تيريزا ماي تتعهد بـ "استراتيجية مجددة" لمكافحة الإرهاب
11:20 م الأحد 04 يونيو 2017
لندن - (د ب أ)
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بانتهاج سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد، في الوقت الذي ألقت فيه الشرطة القبض على 12 مشتبها بهم على صلة بالهجوم الإرهابي في لندن، وقالت إن رجال الشرطة قتلوا ثلاثة من المهاجمين المسلحين بالرصاص في وضع "حياة أو موت".
وقتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 48 آخرين مساء أمس السبت في هجوم بمركبة على جسر لندن قبل طعن أشخاص في حانات ومطاعم في سوق بورو.
وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن 36 شخصا ما زالوا في المستشفيات، بينهم 21 في حالة خطيرة.
وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بإجراء تغيير لاستراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب اليوم الأحد، حيث حددت خطة مؤلفة من أربع نقاط تشمل تشديد المراقبة الإلكترونية، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع عند جسر لندن أمس السبت وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.
وقالت ماي في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ التابعة للحكومة " حان الوقت لنقول طفح الكيل " مضيفة " عندما يتعلق الأمر بالتغلب على التطرف والإرهاب، يجب أن تتغير الأمور".
وفي إطار الخطة المؤلفة من أربع نقاط، طالبت ماي بهزيمة ايدلوجية التطرف الإسلامي" الشيطانية " وتحسين مراقبة شبكة الإنترنت لمواجهة الأيدولوجيات المتطرفة. كما طالبت بتعزيز استراتيجية بريطانيا لمكافحة الإرهاب، حتى تحصل الشرطة والقوات الأمنية على الأساليب الضرورية لمواجهة المتشددين، بالإضافة إلى تمديد أحكام السجن بحق المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة ... اضغط هنا
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا
-
السودان يدين الهجمات الإرهابية في العاصمة البريطانية لندن
-
إصابة مواطن برصاص الشرطة البريطانية خلال تصفية مهاجمي جسر لندن
-
قادة العالم "يتحدون في حزن" ويدينون "بربرية" هجمات لندن
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل "حمزة" وإلقاءه من أعلىأخبار
-
التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"أخبار
-
بالمواعيد والقنوات الناقلة والمعلقين تعرف على مباريات الأحد "الإفريقي"رياضة
-
قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار
-
إيناس الدغيدي تقع في فخ "رامز تحت الأرض".. ورامز: "كفري عن خطاياكي"فنون
-
نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة "الإفطار والسحور"فنون