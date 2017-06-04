الانتهاء من إقامة وحدتين للإسعاف بالجهود الذاتية بمركز الداخلة
الانتهاء من إقامة وحدتين للإسعاف بالجهود الذاتية بمركز الداخلة
11:04 م الأحد 04 يونيو 2017
محافظة الوادي الجديد
الخارجة - (أ ش أ)
أعلن سيد محمود رئيس مركز الداخلة في الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من إقامة وحدتين للإسعاف على الطرق السريعة بالجهود الذاتية.
وأوضح محمود - في تصريح اليوم الأحد - أن وحدة الإسعاف الأولى تم إنشائها بقريه أسمنت نظرا لعدم وجود إسعاف طائر بدء من مدينه موط حتى مركز بلاط حيث تقدم خدماتها لعدد 4 قرى محيطة، وأن وحدة الإسعاف الثانيه فتم إنشائها بقريه الهنداوي لتقدم خدماتها لقريتي الهنداوي والعوينه.
وأشار إلى أن الارتقاء بخدمات الإسعاف بمركز الداخلة ضروري لتأمين رواد الطرق السريعة بمركز الداخلة التي تعد مستقبل التنمية في الوادي الجديد.
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