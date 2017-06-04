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إصابة مواطن برصاص الشرطة البريطانية خلال تصفية مهاجمي جسر لندن

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مصراوي Masrawy

إصابة مواطن برصاص الشرطة البريطانية خلال تصفية مهاجمي جسر لندن

11:11 م الأحد 04 يونيو 2017

إصابة مواطن برصاص الشرطة البريطانية خلال تصفية مهاجمي جسر لندن

الشرطة البريطانية

لندن - (أ ش أ)

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إصابة أحد المواطنين خلال إطلاق النيران من جانب 8 من عناصر الشرطة على منفذي هجوم، أمس السبت، بالعاصمة لندن، والذي أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، بينهم 21 في حالة خطيرة.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب مارك راولي - بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، اليوم الأحد - إن الشرطة أطلقت 50 رصاصة على 3 إرهابيين هم منفذي هجوم جسر لندن، الأمر الذي وصفه بأنه تعامل بإطلاق النيران "غير مسبوق" من جانب الشرطة.. مبررا ذلك بأنهم اعتقدوا أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، موضحا أن أحد المواطنين أصيب بطلق ناري خلال تلك العملية.

وقُتل 7 أشخاص في هجوم بالدهس والطعن على جسر لندن، أمس، كما أُصيب 48 آخرون، بينهم 21 في حالة خطيرة، بحسب ما أعلنت هيئة الصحة الوطنية، فيما أعلنت الشرطة أنها قتلت المهاجمين الثلاثة فور الهجوم.

كما ألقت السلطات القبض على 12 شخصا على خلفية الهجوم بعد مداهمة مسلحة في منطقتي "باركينج" بشرق لندن، وأخرى في "إيست هام".

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أعقاب الهجوم، إن بريطانيا في قبضة موجة من الهجمات الإرهابية المقلَّدة، مشددة على ضخامة التهديد الذي يواجه المملكة المتحدة، لكنها نفت أن يكون هناك ارتباط مباشر بين هجوم الأمس وهجومي وستمنستر ومانشستر اللذين وقعا في وقت مبكر من العام الجاري.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن مواطنا كنديا وقع بين ضحايا الهجوم، الأمر نفسه أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص أحد مواطنيها، لكن أيا منهما لم يُكشف عن اسمه.

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