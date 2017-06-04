مفيد فوزي ينفعل خلال حفل إفطار "معًا ضد الإرهاب" بسبب حادث المنيا

كتبت- مروة شوقي:

انفعل الكاتب الصحفي، مفيد فوزي، خلال كلمته بحفل إفطار المركز العام للشبان المسلمين والشبان المسيحية، بعدما حمّل الأمن مسئولية "حادث المنيا" لأنه لم يقم بتأمين حدود الجبل، وتابع: "من الأمانة أن يقال السبب الحقيقي وراء الحاديث والاعتراف، فلن نظل نقبل بعضنا طوال العمر والمصارحة هي الحل".

وأوضح فوزي، في حفل افطار العائلة المصرية تحت شعار "معًا ضد الإرهاب"، أن اتخاذ الحذر والانتباه في تلك المرحلة الراهنة التي تعيشها مصر، ضرورة ملحّة، لأننا محاطون بأهل الشر في الشقوق -على حد قوله.

وثمّن خلال كلمته مواقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مضيفًا: "لكننا نحتاج إلى درجة هائلة من الانتباه".

وأشار الكاتب الصحفي، ورأى فوزي، إلى أن محاربة الإرهاب ليست دور القوات المسلحة ووزارة الداخلية وحدهما، بل أن جموع المصريين جنود وكتيبة مدنية لمواجهة الشر الأسود.

واختتم حديثه: "ما أشاهده في هذه القاعة يبرهن لي أن مصر لن تنكسر، لأننا نحمل وشم مصر في قلوبنا".

كان المركز العام للشبان المسلمين والشبان المسيحية، نظم حفل الإفطار السنوي، اليوم الأحد، تحت شعار "معا ضد الإرهاب"، برعاية رجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وقيادات بالجيش في باخرة "السرايا" بكورنيش النيل في الزمالك.

وشارك فى حفل الإفطار السنوي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وممثل عن البابا تواضروس وعدد كبير من الوزراء وقدامى قيادات الجيش والقيادات البرلمانية وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية وكبار رجال السياسة والصحافة والإعلام.



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