وكيل البرلمان في حفل إفطار "الشبان المسلمين والمسيحيين": "الجميع يحارب الإرهاب"
وكيل البرلمان في حفل إفطار "الشبان المسلمين والمسيحيين": "الجميع يحارب الإرهاب"
11:06 م الأحد 04 يونيو 2017
كتبت- مروة شوقي:
قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان المصري أصدر قانونًا بتعديلات جديدة على قانون الاجراءات الجنائية كتشريع قوي لمواجهة الإهاب، لافتًا إلى أن المجلس يعمل على قدم وساق من أجل مصر وشعبها.
وأشار وهدان، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن حضوره الحفل السنوي لإفطار العائلة المصرية جاء للتأكيد على وحدة النسيج المصري وأن المسيحين والمسليمن واحد.
وأضاف: "من 44 عام كان المسلمين والأقباط يحاربون عدوهم على الجبهة، متوحدين في خندق واحد يرددون الله أكبر من أجل استعادة أرض مصر، فياليت تلك الأيام تعود من جديد".
وأكد أن الجميع جنود للأمة المصرية والحفاظ على كرامتها، قائلًا "جميعنا جنود نحارب الإرهاب كلًا في موقعه".
ونظم المركز العام للشبان المسلمين والشبان المسيحية حفل الإفطار السنوي، اليوم الأحد، تحت شعار "معا ضد الإرهاب"، برعاية رجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وقيادات بالجيش في باخرة "السرايا" بكورنيش النيل في الزمالك.
وشارك فى حفل الإفطار السنوي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وممثل عن البابا تواضروس وعدد كبير من الوزراء وقدامى قيادات الجيش والقيادات البرلمانية وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية وكبار رجال السياسة والصحافة والإعلام.
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