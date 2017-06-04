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شكري: بحثت مع «الجبير» الأوضاع الإقليمية وجهود محاربة الإرهاب

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شكري: بحثت مع «الجبير» الأوضاع الإقليمية وجهود محاربة الإرهاب شكري: بحثت مع «الجبير» الأوضاع الإقليمية وجهود محاربة الإرهاب

التحرير

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أكد وزيرالخارجية سامح شكرى، أن هناك اهتمامًا مشتركًا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين القاهرة والرياض لبلورة أطر مختلفة لتعزيز التعاون، موضحًا أنه تم استعراض اللجنة التى عقدت للربط الكهربائى، الذى سيعود بالنفع على الشعبين والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية.

وقال شكرى، فى مؤتمر صحفى، مع نظيره السعودى، عادل الجبير، إنه تم بحث الأوضاع الإقليمية وجهود محاربة الإرهاب فى الوطن العربى، مؤكدًا ضرورة حماية الأمن القومى العربى من أى تدخلات خارجية.

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وأشار إلى أنه توجد علاقات خاصة تربط بين والسعودية تعمل الدولتان على تنميتها.

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التحرير

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