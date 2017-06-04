بالفيديو.. ربيع ياسين يهاجم كوليبالي: «يجب أن يدفع الثمن»

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هاجم ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأحمر «الهارب»، ردًا على البيان الذي أصدره مساء اليوم الاحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشددًا «يجب أن يدفع ثمن ما قاله».

وأضاف «ياسين»، خلال تصريحاته مساء اليوم لقناة «الأهلي»، أن بيان النادي القلعة الحمراء ، للرد على كوليبالي جاء في وقته، خاصة ان اللاعب استخدم كلامًا ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أنه على الأرجح ليس كلامه الشخصي، لكنه خارج عن وكيله لخلق فجوة بينه وبين النادي والجماهير.