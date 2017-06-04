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بالفيديو.. وليد صلاح الدين يفتح النار على كوليبالي: «عبيط وأهبل»

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بالفيديو.. وليد صلاح الدين يفتح النار على كوليبالي: «عبيط وأهبل» بالفيديو.. وليد صلاح الدين يفتح النار على كوليبالي: «عبيط وأهبل»

التحرير

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علق وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، على بيان الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الأحمر «الهارب»، قائلًا «عبيط وأهبل، وده كلام وكلاء».

وأضاف «صلاح الدين»، خلال تصريحاته مساء اليوم لقناة «الأهلي»، أن مسؤلو القلعة الحمراء، عليهم أن يجعلوا كوليبالي عبرة لمن يعتبر، والحصول على الحق القانوني للنادي قبل الحق المادي.

وتابع، «يجب أن يعرف كوليبالي أنه كان متواجدًا في دولة محترمة، ولعب لنادٍ كبير، ومش الأهلي اللي يتعمل فيه كده، الكلام ده تعمله في نادي تاني، لازم تبقى عارف رايح فين وبتتعامل مع مين».

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التحرير

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