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David Beckham يطالب الأمير William بتسمية طفله David

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David Beckham يطالب الأمير William بتسمية طفله David David Beckham يطالب الأمير William بتسمية طفله David

الإثنين 22-07-2013 14:43

لندن ـ سيدتي نت

طالب نجم كرة القدم، David Beckham، صديقه الأمير William وزوجته بتسمية طفلهما David، إذا كان المولود صبيّاً.
وقال Beckham في إحدى المقابلات الصحافيّة: " David اسم جيّد... ليس سيّئاً... يجب اعتماد اسم David، إذا كان صبيّاً".
وأضاف: "لقد شاهدنا William يكبر، وكان جزءاً هاماً من حياتنا، وتحوّل من شاب صغير إلى رجل رائع".
وقد رجّحت شركات المراهنات اعتماد اسم David من بين المفاجآت.
يُذكر أنّ دوق كامبريدج هو الرئيس الفخريّ للاتحاد الإنجليزيّ لكرة القدم، منذ عام 2006.

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سيدتي