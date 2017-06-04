بالأسماء - ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مساء اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 76.29%.

وجاء الطالب محمد محمود عبده أحمد السيد عاشور، بمدرسة "الشريف" الإسلامية الخاصة، التابعة لإدارة غرب التعليمية، في المركز الأول بعد حصوله على الدرجة النهائية في جميع المواد.

وفي المركز الثاني جاءت الطالبة منة علاء علي محمد عبدالغني بمدرسة "السويدي" الرسمية للغات، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، بفارق نصف درجة عن صاحب المركز الأول.

فيما حصل كلًا من الطالبة آية أحمد عزت محمد رزيق بمدرسة "الشريف" الإسلامية الخاصة، التابعة لإدارة غرب التعليمية، والطالبة سارة سعيد عبدالمنعم السيد بمدرسة "كمال الدين" الإعدادية بقرية "سعود" التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، على المركز الثاني مكرر.

وحصلت الطالبة رؤى مصطفى شديد غمام شديد بمدرسة "الخطيب" الخاصة، التابعة لإدارة العاشر التعليمية، على المركز الخامس بمجموع درجات 299 من 300 درجة.

وأعلن هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عن أن نسبة النجاح في الإعدادي الرياضي بلغت 49.75%، والدمج 97.29%، واللغات 97.81%، والدبلومة الأمريكي 89%.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 107 ألف و326 طالب وطالبة، أمام 638 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية المُختلفة بنطاق دائرة المحافظة.





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