أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالأسماء - ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأسماء - ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

10:28 م الأحد 04 يونيو 2017

بالأسماء - ننشر قائمة أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:
اعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مساء اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح بلغت 76.29%.

وجاء الطالب محمد محمود عبده أحمد السيد عاشور، بمدرسة "الشريف" الإسلامية الخاصة، التابعة لإدارة غرب التعليمية، في المركز الأول بعد حصوله على الدرجة النهائية في جميع المواد.

وفي المركز الثاني جاءت الطالبة منة علاء علي محمد عبدالغني بمدرسة "السويدي" الرسمية للغات، التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية، بفارق نصف درجة عن صاحب المركز الأول.

فيما حصل كلًا من الطالبة آية أحمد عزت محمد رزيق بمدرسة "الشريف" الإسلامية الخاصة، التابعة لإدارة غرب التعليمية، والطالبة سارة سعيد عبدالمنعم السيد بمدرسة "كمال الدين" الإعدادية بقرية "سعود" التابعة لإدارة الحسينية التعليمية، على المركز الثاني مكرر.

وحصلت الطالبة رؤى مصطفى شديد غمام شديد بمدرسة "الخطيب" الخاصة، التابعة لإدارة العاشر التعليمية، على المركز الخامس بمجموع درجات 299 من 300 درجة.

وأعلن هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، عن أن نسبة النجاح في الإعدادي الرياضي بلغت 49.75%، والدمج 97.29%، واللغات 97.81%، والدبلومة الأمريكي 89%.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 107 ألف و326 طالب وطالبة، أمام 638 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية المُختلفة بنطاق دائرة المحافظة.

أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية (1)

أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية (2)

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة ... اضغط هنا

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

    أخبار
  • بالصور.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

    بالصور.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

    أخبار
  • ضبط طالب

    ضبط طالب "ثانوي" حاول "الغش" بكاميرا مثبتة في نظارته ببني سويف

    أخبار
  • مدير أمن الشرقية: 4 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

    مدير أمن الشرقية: 4 حالات غش في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تعرف على أسعار العائد على حسابات التوفير في بنك مصر بعد رفع الفائدة

    تعرف على العائد على حسابات التوفير في بنك بعد رفع الفائدةأخبار

  • ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندن

    يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندنأخبار

  • مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها

    مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتهاأخبار

  • ياسر جلال يودع

    ياسر جلال يودع "ظل الرئيس" قريبافنون

  • بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة:

    بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة: "زمليني زمليني"فنون

  • نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة

    نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة "الإفطار والسحور"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

«الصيني رخيص».. أسعار أشهر سيارات «سينوفا» المستعملة

«الصيني رخيص».. أسعار أشهر سيارات «سينوفا» المستعملة

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم