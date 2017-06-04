طالبات ثانوية عامة يحررن بلاغًا ضد مسؤولي لجنة بكفر الشيخ - (صور)
طالبات ثانوية عامة يحررن بلاغًا ضد مسؤولي لجنة بكفر الشيخ - (صور)
09:36 م الأحد 04 يونيو 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور - مديرية أمن أسوان تنظم حفل إفطار جماعي بمناسبة ذكري العاشر
كفر الشيخ - إسلام عمار:
حرر عدد من طالبات بالمرحلة الثانوية بلاغًا في مركز شرطة البرلس ضد مسؤولي لجنة امتحان، متهمين إياهم بإجبارهن على التوقيع على إقرارات أخطاء لم يرتكبهن.
وتبين من أقوال طالبات بلجنة رقم 9 ومقرها مدرسة زيان الرفاعى، بمدينة بلطيم في المحضر، الذي حمل رقم 3033 لسنة 2017 إداري مركز شرطة البرلس، أن مسؤولي اللجنة وزعوا أوراق الامتحان "بوكليت" في مادة اللغة العربية، وطلبوا منهن عدم تدوين بيانتهن عليها، بحجة وجود أخطاء.
وكشف البلاغ، من خلال أقوال الطالبات، أنه بعد مرور الوقت بحوالي 45 دقيقة، فوجئن بمسؤولي اللجنة يجمعون تلك الأوراق دون سابق إنذار، وقرروا عملية تبديل الأوراق داخل اللجنة بين الطالبات وبعضهن البعض، بدعوى اكتشافهم هذه الأخطاء، التي تتعلق بعملية التوزيع.
وأكدت الطالبات في هذا البلاغ أن مسؤولي اللجنة أجبرهن على التشطيب على إجابات أسئلة مادة اللغة العربية، التي جرت مسبقة من طالبات بنفس اللجنة، نظرًا لعملية البوكليت التي تجري في امتحانات الثانوية، أثناء عملية تبديل الطالبات في بداية الامتحان، كما طلبوا منهن التوقيع على إقرارات بأنهن من قمن بالتشطيب على الإجابات الموجودة في أوراق الامتحان، دون توجيه من أحد.
وفي ذات السياق، قرر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة تلك الواقعة، للتحقيق، للوقوف على صحتها، استجابة لبلاغات أولياء الأمور، مؤكدًا على انتقال محقق من إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، بعد غدٍ الثلاثاء، للمدرسة المذكورة لرصد هذه الشكاوى.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
-
مستشفيات كفرالشيخ تستقبل 6 حالات مرضية من لجان الثانوية
-
بالصور - طلاب "الثانوية" في الإسكندرية: النحو كان يحتاج لتفكير
-
بعد أزمة تأخر الطالبات.. محافظ السويس يحيل رئيس لجنة "الثانوية بنات"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
"التعليم": جاري ضبط الطالب الذي صور امتحان "العربي"أخبار
-
قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار
-
ترامب يطالب بتنفيذ حظر سفر مواطني ست دول مسلمة لأمريكا بعد هجوم لندنأخبار
-
كوليبالي عن سبب رحيله:لم أستطع ممارسة شعائري الدينية.. وعاملوني كالعبدرياضة
-
الدولار ينخفض في بنك القاهرة خلال تعاملات الصباحأخبار
-
لوسى: "ابني ميعرفش يعنى إيه معايرة وبيقوللي هزي كويس"فنون