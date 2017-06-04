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"قسد" تتقدم إلى مشارف مدخل الرقة الغربي بسوريا

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مصراوي Masrawy

"قسد" تتقدم إلى مشارف مدخل الرقة الغربي بسوريا

10:19 م الأحد 04 يونيو 2017

أرشيفية

دمشق - (د ب أ)
واصلت قوات سوريا الديمقراطية تقدمها باتجاه مدينة الرقة شمال سوريا حيث سيطرت على بلدة القحطانية وحاصرت عدة بلدات اخرى .

وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سيطرت قواتنا اليوم الأحد على بلدة ومزرعة القحطانية حوالي 6 كم شمال غرب مدينة الرقة وقرية الخاتونية شمال المزرعة بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش باتجاه مزارع وبلدات ربيعة ويعرب والصكورة ".

وأكد القائد العسكري أن قوات سوريا الديمقراطية أصبح الطريق أمامها مفتوحا باتجاه مدينة الرقة وعلى مشارف نادي الفروسية وجسر الرومانية مدخل المدينة الشمالي الغربي.

وقالت مصادر محلية في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية إن "قوات سوريا الديمقراطية قصفت اليوم أحياء التوسيعية والشهداء في مدينة الرقة بالمدفعية حيث سقط عدد من الجرحى قرب مدرسة معاوية بن ابي سفيان ".
ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية أصبح عناصر داعش محاصرين في ثلاثة مزارع غرب مدينة الرقة ولم يبق أمامهم سوى الطريق المحاذي لنهر الفرات للوصول إلى بلدات حاوي الهوا والدخول منها الى الرقة .

وكانت قوات قسد سيطرت اليوم على سد البعث (30 كم غرب) مدينة الرقة بعد انسحاب عناصر داعش منه .

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