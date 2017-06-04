الزمالك يكلف أحمد جلال برئاسة بعثة الفريق في الجزائر

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستتوجه إلى الجزائر لخوض لقاء العودة أمام اتحاد العاصمة لأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة يوم 21 يونيو المقبل في الجولة الرابعة، لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ويحتل الزمالك صدارة المجموعة بـ5 نقاط واتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث.

