أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الزمالك يكلف أحمد جلال برئاسة بعثة الفريق في الجزائر

Google+ Print
الزمالك يكلف أحمد جلال برئاسة بعثة الفريق في الجزائر الزمالك يكلف أحمد جلال برئاسة بعثة الفريق في الجزائر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر مجلس إدارة نادي برئاسة مرتضي منصور إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستتوجه إلى الجزائر لخوض لقاء العودة أمام اتحاد العاصمة لأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة يوم 21 يونيو المقبل في الجولة الرابعة، لمباريات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ويحتل الزمالك صدارة المجموعة بـ5 نقاط واتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن أهلي طرابس صاحب المركز الثالث. 
 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يكلف أحمد جلال برئاسة بعثة الفريق في الجزائر

الزمالك يكلف أحمد جلال برئاسة بعثة الفريق في الجزائر

الزمالك يكلف هاني زادة بإرسال 50 ألف دولار مستحقات «أجوجو»

الزمالك يكلف هاني زادة بإرسال 50 ألف دولار مستحقات «أجوجو»

الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان

الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان

تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة

تأجيل دعوى إعادة مباراة الزمالك والمقاصة